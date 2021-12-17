Продукти з найбільшим вмістом білка: список

Продукти з високим вмістом білка сприяють підтримці хорошої фізичної форми.

Білок (протеїн) необхідний нашому організму. Вживання білкових продуктів має низку переваг: сприяє зниженню ваги, збільшує м'язову масу і надає сили.

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Яйця

Вони містять вітаміни, мінерали. Яєчний білок – це протеїн у чистому вигляді.

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Куряча грудка

Куряча грудка - продукт з найвищим вмістом білка і вважається дієтичним продуктом через невелику кількість жирів (нижче 8%). А ось вміст білка на 100 г м'яса перевищує 24%. Завдяки цьому організм отримує 130 ккал.

Червоне м'ясо

Яловичина - це важливе і неймовірно апетитне джерело білка. Крім того, в ній присутня велика кількість вітамінів В3 та В12, заліза та цинку.

100 грамів пісної яловичини містять 16 г білка і 150 ккал.

Грецький йогурт

Низькокалорійний, збагачений кальцієм і пробіотиками цей йогурт має надзвичайний смак і густу кремову текстуру.

У 100 г знежиреного йогурту міститься 10 г білка (рівно стільки білка містить 40 г курячої грудки).

Молоко

Молоко – дуже важливе джерело білка. У молоці є практично всі поживні речовини, які необхідні нашому організму. Молоко збагачене кальцієм, фосфором та рибофлавіном (вітамін В2).

Мигдаль

Мигдаль найбільш багатий на білок порівняно з іншими видами горіхів — 18%. 100 г мигдалю містить 19 г чистого білка.

Однак він дуже калорійний 645 ккал на 100 г горіхів. Основну калорійність складають насичені та ненасичені жирні кислоти. Також у складі присутні вітамін А, тіамін, безліч вітамінів групи В та інші мікроелементи.

Фісташки (13%) та кеш'ю (11%) посідають почесні друге та третє місця серед багатих на білки горіхів.

Броколі

Цей різновид капусти - лідер за вмістом білка серед овочів (в 100 г капусти міститься 3 г чистого білка), а також він є джерелом вітамінів і мінералів: вітаміни А, В, Е, С, К, клітковини, йоду, фосфору та інших мікроелементів.

Також у броколі містяться біоактивні поживні речовини, що допомагають боротися з раковими клітинами.

Крім цього, броколі низькокалорійний- всього 30 ккал на 100 г.

Риба

Риба насичена мікроелементами, і головне - містить жирні Омега-3 кислоти, які вкрай важливі для здоров'я серця.

Різні види риб містять різну кількість білка у своєму хімічному складі. У лососевих, наприклад, 21 г чистого білка на 100 г продукту, водночас калорійність становить 172 ккал.

Серед іншої риби особливо вирізняється тунець.

Тунець є практично чистим білком, оскільки жиру та калорій у ньому мало. Тунець містить велику кількість корисних речовин та значну кількість Омега-3 жирних кислот.

100 г тунця містять 29 г білка, що дає організму 96 ккал.

Креветки

Креветки - це криниця протеїну, вітамінів і мікроелементів. Креветки є низькокалорійною їжею, але сповнені різноманітних корисних речовин. Зокрема, йод, селен та вітамін В12, жирні Омега-3 кислоти.

100 г креветок містять 18 г білка, що дає організму 84 ккал.

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