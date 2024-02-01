Фінансова допомога від ЄС: на що підуть 50 мільярдів євро

Фінансова допомога, яку Україні надала Європейська рада, передбачає розподілення грошей по різним галузям. Велика частина із них - це так званий “план України”.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, надані Єврорадою гроші будуть розподілені по різним галузям. Зокрема, 39 млрд - це “план України”, вісім млрд - “Інвестиційний фонд” та три млрд - “Технічна та адміністративна підтримка” (компенсація кредитної ставки).

“Так ось, ці 39 млрд євро буде як макрофінансова допомога в бюджет. Умовно як транш МВФ. І відповідно цей план буде як великий меморандум МВФ, з достатньо конкретними кроками. Навіть більше: Крок - що треба зробити, наприклад, прийняти закон номер такий-то. Дедлайн - до якої дати треба виконати пункт. Кількість грошей, які виділяються за виконання конкретного пункту - тобто, це навіть не structural benchmarks, а ближче до prior actions”, - пояснив Ярослав Железняк.

Водночас сам план буде розтягнутий на чотири роки - до кінця 2027 року. І кожен квартал буде мати умовний перелік таких кроків, по яким будуть виділятися гроші.

“З того, що прокоментували урядовці: перегляд кожного разу буде жорстким, умовною аудиторською комісією від ЄС. Як буде виглядати механізм перегляду програму, поки невідомо. В Уряді буде визначений координатор, який відповідає за моніторинг виконання. Але перегляд кожного кварталу. Не виконали протягом року за дедлайном - можна вже не виконувати, гроші вже за цей пункт не дадуть. Тобто прям механізм “гроші в обмін на реформи” як є. Навіть поки більш жорстко виглядає”, - додав нардеп.

Він також підкреслив, що враховуючи нашу потребу по Бюджету на 2024 рік від ЄС ми чекаємо найбільшу суму - бажано 18 млрд євро.

“Останнє, але дуже важливе. Ще накладається: Меморандум МВФ, DPL Світового Банку, лист США на платформу донорів. І начебто цей план від ЄС має ще до прийняття бути синхронізовано з цими документами теж. Ну тобто прям дуже-дуже “гроші в обмін на реформи”, - зазначив народний депутат.

Нагадаємо, що Європейська рада погодила надання Україні 50 млрд євро фінансової допомоги.

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