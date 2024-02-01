Финансовая помощь от ЕС: на что пойдут 50 миллиардов евро

Финансовая помощь, которую Украине оказал Европейский совет, предусматривает распределение денег по разным отраслям. Большая часть из них – это так называемый “план Украины”.

Об этом на своей странице в соцсети написал народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, предоставленные Евросоветом деньги будут распределены по разным отраслям. В частности, 39 млрд — это "план Украины", восемь млрд — "Инвестиционный фонд" и три млрд — "Техническая и административная поддержка" (компенсация кредитной ставки).

"Так вот, эти 39 млрд евро будет как макрофинансовая помощь в бюджет. Условно, как транш МВФ. И соответственно, этот план будет как большой меморандум МВФ, с достаточно конкретными шагами. Даже больше: Шаг – что надо сделать, например, принять закон номер такой-то. Дедлайн – к какой дате нужно выполнить пункт. Количество денег, которые выделяются за выполнение конкретного пункта — то есть это даже не structural benchmarks, а ближе к prior actions", — пояснил Ярослав Железняк.

В то же время сам план будет растянут на четыре года – до конца 2027 года. И каждый квартал будет иметь условный список таких шагов, по которым будут выделяться деньги.

“Из того, что прокомментировали чиновники: пересмотр каждый раз будет жестким, условной аудиторской комиссией от ЕС. Как будет выглядеть механизм просмотра программы, пока неизвестно. В Правительстве будет определен координатор, отвечающий за мониторинг выполнения. Но пересмотр каждый квартал. Не выполнили в течение года по дедлайну – можно уже не выполнять, деньги уже за этот пункт не дадут. То есть прямой механизм "деньги в обмен на реформы" как есть. Даже пока жестче выглядит”, — добавил нардеп.

Он также подчеркнул, что учитывая нашу потребность по Бюджету на 2024 год от ЕС мы ждем наибольшую сумму – желательно 18 млрд евро.

"Последнее, но очень важное. Еще накладывается: Меморандум МВФ, DPL Всемирного Банка, письмо США на платформу доноров. И будто бы этот план от ЕС должен еще до принятия быть синхронизирован с этими документами тоже. Ну есть прям очень-очень "деньги в обмен на реформы", — отметил народный депутат.

Напомним, что Европейский совет согласовал предоставление Украине 50 млрд евро финансовой помощи.

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