Предоставление Украине 50 млрд евро: Зеленский отреагировал на помощь

Президент Владимир Зеленский поблагодарил лидеров Европейского Союза за выделение Украине финансовой помощи в размере 50 млрд евро.

Об этом глава государства написал на своей странице в Сети Х.

"Благодарен председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам ЕС за создание Фонда для Украины в размере 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы", — говорится в сообщении президента.

Зеленский отметил важность того, что решение приняли все 27 лидеров. Это, по его словам, "еще раз доказывает сильное единство ЕС".

"Продолжение финансовой поддержки Украины со стороны ЕС укрепит долгосрочную экономическую и финансовую стабильность, что не менее важно, чем военная помощь и санкционное давление на Россию", – говорит президент.

Напомним, 1 февраля Европейский совет согласовал предоставление Украине 50 млрд евро финансовой помощи. Все 27 лидеров договорились об этом.

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