Надання Україні 50 млрд євро: Зеленський відреагував на допомогу

Президент Володимир Зеленський подякував лідерам Європейського за виділення Україні фінансової допомоги в розмірі 50 млн євро.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в Мережі Х.

"Вдячний голові Європейської ради Шарлю Мішелю та лідерам ЄС за створення Фонду для України в розмірі 50 мільярдів євро на 2024-2027 роки", - йдеться у дописі президента.

Зеленський наголосив на важливості того, що рішення ухвалили всі 27 лідерів. Це, з його слів, "ще раз доводить сильну єдність ЄС".

"Продовження фінансової підтримки України з боку ЄС зміцнить довгострокову економічну та фінансову стабільність, що не менш важливо, ніж військова допомога та санкційний тиск на Росію", - каже президент.

Нагадаємо, 1 лютого Європейська рада погодила надання Україні 50 млрд євро фінансової допомоги. Всі 27 лідерів домовилися про це.

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