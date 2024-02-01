Категорія
Політика
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Надання Україні 50 млрд євро: Зеленський відреагував на допомогу

Надання Україні 50 млрд євро: Зеленський відреагував на допомогу

Володимир Зеленський. / Фото: Associated Press

Президент подякував європейським лідерам за ухвалене рішення.

Президент Володимир Зеленський подякував лідерам Європейського за виділення Україні фінансової допомоги в розмірі 50 млн євро. 

Про це глава держави написав на своїй сторінці в Мережі Х.

"Вдячний голові Європейської ради Шарлю Мішелю та лідерам ЄС за створення Фонду для України в розмірі 50 мільярдів євро на 2024-2027 роки", - йдеться у дописі президента. 

Зеленський наголосив на важливості того, що рішення ухвалили всі 27 лідерів. Це, з його слів, "ще раз доводить сильну єдність ЄС".

"Продовження фінансової підтримки України з боку ЄС зміцнить довгострокову економічну та фінансову стабільність, що не менш важливо, ніж військова допомога та санкційний тиск на Росію", - каже президент. 

Нагадаємо, 1 лютого Європейська рада погодила надання Україні 50 млрд євро фінансової допомоги. Всі 27 лідерів домовилися про це. 

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

 

Повʼязані теми:

Наступна публікація