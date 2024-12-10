Гучне вбивство на Мангеттені: підозрюваного спіймано через 5 днів після стрілянини

Чоловік, підозрюваний у вбивстві гендиректора найбільшої страхової компанії США, був затриманий поліцією в понеділок, 9 грудня.

Про це повідомило агентство Reuters.

"Цей крок поклав край напруженому п'ятиденному полюванню на передбачуваного вбивцю", — йдеться в повідомленні.

Підозрюваний, упізнаний як 26-річний Луїджі Манджоне, був затриманий в Алтуні, штат Пенсільванія. Його впізнали клієнт і співробітник закусочної McDonald's, куди Манджоне зайшов пообідати. Представники поліції на прес-конференції повідомили, що коли в McDonald's до підозрюваного підійшли двоє поліцейських і запитали, чи був він нещодавно в Нью-Йорку, він почав тремтіти і затих.

Манджоне сидів за столом один, при ньому були ноутбук і рюкзак. У ході огляду речей підозрюваного в поліцейській дільниці в його рюкзаку було виявлено чорний "примарний пістолет" - вогнепальну зброю, зібрану самостійно з деталей, що робить її невідстежуваною. Пістолет був заряджений та оснащений глушником. При цьому в офіційній заяві про затримання Манджоне йдеться, що його зброя та одяг схожі на ті, які використав убивця. Поліція також виявила підроблені посвідчення особи та велику суму готівки.

Прокуратура штату наполягала на обранні у якості запобіжного заходу тримання під вартою без права внесення застави, стверджуючи, що обвинувачений може спробувати втекти. Суд задовольнив клопотання звинувачення, відправивши Манджоне за ґрати на час слідства.

Наразі слідство намагається встановити, чи були у підозрюваного спільники і чи збирався він убити когось ще. Поліцейські збирають показання свідків, щоб встановити, чим займався підозрюваний кілька днів після вбивства 50-річного Браяна Томпсона.

Що відомо про підозрюваного

За даними слідства, Манджоне народився в штаті Меріленд. Після затримання у нього вилучили кілька підроблених паспортів, у тому числі один із Нью-Джерсі, який, як відомо, використав убивця гендиректора United Healthcare для реєстрації в хостелі на Мангеттені за кілька днів до скоєння злочину. .

Поліція також виявила у підозрюваного записку, яка "проливає світло на його мотиви і спосіб мислення". За словами начальника детективного відділу поліції Нью-Йорка Джозефа Кенні, хоча в документі не згадувалися конкретні цілі, було зрозуміло, що Манджоне мав "недобрі наміри щодо корпоративної Америки". Проте текст записки поліція не цитує.

"Манджоне закінчив приватну школу для хлопчиків у Балтіморі у 2016 році, а потім отримав інженерний ступінь 2020 року в Університеті Пенсільванії, престижному навчальному закладі Ліги плюща. Його остання відома адреса була в Гонолулу, Гаваї", — пише видання з посиланням на слова офіційних джерел у поліції.

Поліція припускає, що вбивство Томпсона пов'язане з його професійною діяльністю, як керівника найбільшої компанії у сфері медичного страхування. Слова "заперечувати", "захищати" та "спростовувати" були вирізані на гільзах, знайдених на місці злочину, повідомили кілька новинних агентств. Ці слова нагадують назву книги "Відстрочка, заперечення, захист: чому страхові компанії не виплачують страхові позови і що з цим можна зробити", опублікованій 2010 року.

Згідно зі свідченнями свідків і записами з камер відеоспостереження, невідомий чоловік у масці чекав появи Томпсона на вулиці, після чого вистрілив у нього ззаду. Потім він втік з місця злочину спочатку на велосипеді, а потім на таксі. Поліція припускає, що злочинець виїхав з Нью-Йорка автобусом за кілька годин після вбивства.

Нагадаємо, генерального директора найбільшої американської страхової компанії United Healthcare Браяна Томпсона було вбито в середу, 4 грудня, на Мангеттені. Він пропрацював у компанії 20 років, а останні 3,5 роки очолював її.

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