Громкое убийство на Манхэттене: подозреваемый пойман через 5 дней после стрельбы

Мужчина, подозреваемый в убийстве гендиректора крупнейшей страховой компании США был задержан полицией в понедельник, 9 декабря. В тот же день прокуратура Нью-Йорка предъявила ему обвинение в убийстве.

Об этом сообщило агентство Reuters.

"Этот шаг положил конец напряженной пятидневной охоте на предполагаемого убийцу", – говорится в сообщении.

Подозреваемый, опознанный как 26-летний Луиджи Манджоне, был задержан в Алтуне, штат Пенсильвания. Его опознали клиент и сотрудник закусочной McDonald's, куда Манджоне зашел пообедать. Они сообщили, что в заведении находится человек, похожий на стрелка, попавшего на записи с камер видеонаблюдения. Представители полиции на пресс-конференции сообщили, что когда в McDonald's к подозреваемому подошли двое полицейских и спросили, был ли он недавно в Нью-Йорке, он начал дрожать и затих.

Манджоне сидел за столом один, при нем были ноутбук и рюкзак. В ходе досмотра вещей подозреваемого в полицейском участке в его рюкзаке был обнаружен черный "призрачный пистолет" — огнестрельное оружие, собранное самостоятельно из деталей, что делает его неотслеживаемым. Пистолет был заряжен и оснащен глушителем. При этом в официальном заявлении о задержании Манджоне говорится, что его оружие и одежда похожи на те, которые использовал убийца. Полиция также обнаружила поддельные удостоверения личности и большую сумму наличных.

Прокурора штата настаивала на избрание в качестве меры пресечения содержание под стражей без права внесения залога, утверждая, что обвиняемый может попытаться скрыться. Суд удовлетворил ходатайство обвинения, отправив Манджоне за решетку на время следствия.

Сейчас следствие пытается установить, были ли у подозреваемого сообщники и собирался ли он убить кого-то еще. Полицейские собирают свидетельские показания, чтобы установить, чем занимался подозреваемый несколько дней после убийства 50-летнего Брайана Томпсона.

Что известно о подозреваемом

По данным следствия, Манджоне родился в штате Мэриленд. После задержания у него изъяли несколько поддельных паспортов, в том числе один из Нью-Джерси, который, как известно, использовал убийца гендиректора United Healthcare для регистрации в хостеле на Манхэттене за несколько дней до совершения преступления.

Полиция также обнаружила у подозреваемого записку, которая "проливает свет на его мотивы и образ мышления". По словам начальника детективного отдела полиции Нью-Йорка Джозефа Кенни, хотя в документе не упоминались конкретные цели, было понятно, что Манджоне питал "недобрые намерения по отношению к корпоративной Америке". Однако текст записки полиция не цитирует.

"Манджоне окончил частную школу для мальчиков в Балтиморе в 2016 году, а затем получил инженерную степень в 2020 году в Университете Пенсильвании, престижном учебном заведении Лиги плюща. Его последний известный адрес был в Гонолулу, Гавайи", – пишет издание со ссылкой на слова официальных источников в полиции.

Полиция предполагает, что убийство Томпсона связано с его профессиональной деятельностью, как руководителя самой большой компании в сфере медицинского страхования. Слова "отрицать", "защищать" и "опровергать" были вырезаны на гильзах, найденных на месте преступления, сообщили несколько новостных агентств. Эти слова напоминают название книги, "Отсрочка, отрицание, защита: почему страховые компании не выплачивают страховые иски и что с этим можно сделать", опубликованной в 2010 году.

Согласно показаниям свидетелей и записям с камер видеонаблюдения, неизвестный мужчина в маске ждал появления Томпсона на улице, после чего выстрелил в него сзади. Затем он сбежал с места преступления сначала на велосипеде, а потом на такси. Полиция предполагает, что преступник уехал из Нью-Йорка на автобусе через несколько часов после убийства.

Напомним, генеральный директор крупнейшей американской страховой компании United Healthcare Брайан Томпсон был убит в среду, 4 декабря, на Манхэттене. Он проработал в компании 20 лет, а последние 3,5 года возглавлял ее.

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