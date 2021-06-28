Кілер мимоволі: у Швейцарії програміст, сам того не знаючи, став серійним убивцею

Кілер мимоволі: у Швейцарії програміст, сам того не знаючи, став серійним убивцею

Фото чоловіка з'явилося під інформацією про відомого серійного вбивці.

У Швейцарії пошуковик випадково перетворив чоловіка в серійного вбивцю. У Вікіпедії під матеріалом про відомого болгарського вбивцю з'явилося фото людини, не причетної до злочинів.

Про це повідомляє Оxu.az.

Швейцарський програміст Христо Георгієв поскаржився в соцмережах на популярний пошуковик Google, який через системну помилку випадково перетворив його на серійного вбивцю.

Чоловік розповів, що про те, що його фото фігурує у статті про серійного вбивцю, йому повідомили друзі. Виявилося, що коли в пошуку вбивалося ім'я Христо, давалося посилання на статтю у Вікіпедії з його фотографією. Втім, в матеріалі йшлося не про програміста, а про серійного вбивцю з таким же ім'ям.

"Я швидко відкрив браузер, зайшов в Google і ввів своє ім'я. І дійсно, моя фотографія з'явилася близько опису болгарського серійного вбивці", - написав здивований Георгієв.

Спочатку він подумав, що хтось намагався його розіграти його, але, коли він відкрив Вікіпедію, знімка там не було. Програміст пояснив це тим, що алгоритм Google сам помилково пов'язав його зображення до статті про злочинця.

Чоловік додав, що від душі посміявся над ситуацією з друзями, але додав, що навіть незначний прорахунок інтелектуальних систем може завдати шкоди будь-кому.

Він звернувся зі скаргою в Google і там виправили помилку.

Нагадаємо, що у Бразилії влаштували безпрецедентне полювання на серійного вбивцю. Він вбив чотирьох, поранив трьох, захопив принаймні десятьох людей в заручники, спалив кілька машин та осель.

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