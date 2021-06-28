Киллер невольно: в Швейцарии программист, сам того не зная, стал серийным убийцей

Киллер невольно: в Швейцарии программист, сам того не зная, стал серийным убийцей

Фото мужчины появилось под информацией об известном серийном убийце.

В Швейцарии поисковик случайно превратил мужчину в серийного убийцу. В Википедии под материалом об известном болгарском убийце появилось фото человека, не причастного к преступлениям.

Об этом сообщает Оxu.az.

Швейцарский программист Христо Георгиев пожаловался в соцсетях на популярный поисковик Google, который из-за системной ошибки случайно превратил его в серийного убийцу.

Мужчина рассказал, что о том, что его фото фигурирует в статье о серийном убийце, ему сообщили друзья. Оказалось, что когда в поиске вбивалось имя Христо, давалась ссылка на статью в Википедии с фотографией программиста. Впрочем, в материале речь шла не о программисте, а о серийном убийце с таким же именем.

"Я быстро открыл браузер, зашел в Google и ввел свое имя. И действительно, моя фотография появилась около описания болгарского серийного убийцы", — написал удивленный Георгиев.

Сначала он подумал, что кто-то пытался его разыграть его, но, когда он открыл Википедию, снимка там не было. Программист объяснил это тем, что алгоритм Google сам ошибочно связал его изображение в статью о преступнике.

Мужчина добавил, что от души посмеялся над ситуацией с друзьями, но добавил, что даже незначительный просчет интеллектуальных систем может нанести вред любому.

Он обратился с жалобой в Google и там исправили ошибку.

Напомним, что в Бразилии устроили беспрецедентное охоты на серийного убийцу. Он убил четырех ранил трех, захватил по крайней мере десять человек в заложники, сжег несколько машин и домов.

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