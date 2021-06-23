В Бразилии устроили беспрецедентную охоту на серийного убийцу

Сотни полицейских разыскивают мужчину уже больше недели.

Беспрецедентная охота на убийцу развернули в центральном штате Бразилии в ста километрах от столицы. Селяне в панике покидают дома, боятся, что он выберет именно их семью, чтобы захватить в заложники, как уже случалось. Уже неделю несколько сотен полицейских с собаками и вертолетами прочесывают окрестные леса и поселки, в поисках человека, что убил четырех, ранил трех, захватил по крайней мере десять человек в заложники, поджог несколько машин и домов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.12.00.

В штате Гояс патрулируют десятки полицейских машин и останавливают каждого. Все телекамеры Бразилии — направлены сюда, в крошечные поселки вокруг Кокальзиньо. С экранов государственного телевидения не сходит лицо убийцы. 33-летний Лазаро Барбоса убил по крайней мере четырем людям — ворвался в дом и убил отца и двух малолетних детей, тело их мамы нашли только через четыре дня в лесу.

«Уже который день мы спать нормально не можем. Здесь было очень тихо. Мы не закрывали двери, потому что никого не боялись», — рассказывает местный житель.

Теперь все изменилось: охота на серийного убийцу длится неделю. Он захватил в заложники еще одну семью, чтобы полиция его отпустила. Этим — удалось по крайней мере выжить. Накануне на его след удалось выйти и завязалась перестрелка с полицией, один из правоохранителей получил пулю в голову и сейчас в тяжелом состоянии. Убийцы вновь удалось бежать.

Новости мира: в Бразилии развернули беспрецедентную охоту на опасного убийцу

«Мы идем по его следам, полиция проверяет каждое сообщение», — заявляют полицейские.

Местный губернатор признается, впервые в жизни видит такую охоту на человека. Тем страшнее, что поймать убийцу до сих пор не смогли.

Ранее Лазаро Барбоса уже попал в тюрьму за вооруженное нападение и убийство, но не дождавшись суда сбежал оттуда, не прошло и двух недель.

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