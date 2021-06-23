У Бразилії влаштували безпрецедентне полювання на серійного вбивцю

Сотні поліцейських розшукують чоловіка вже понад тиждень.

Безпрецедентне полювання на убивцю розгорнули в центральному штаті Бразилії в ста кілометрах від столиці. Селяни в паніці залишають оселі, бояться: він обере саме їх родину, аби захопити в заручники, як уже траплялося. Вже тиждень кілька сотень поліцейських з собаками і гвинтокрилами прочісують навколишні ліси та селища, в пошуках людини, що вбила чотирьох, поранила трьох, захопила принаймні десятьох людей в заручники, спалила кілька машин та осель.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.12.00.

У штаті Гояс патрулюють десятки поліцейських машин і зупиняють кожного. Всі телекамери Бразилії - спрямовані сюди, в крихітні селища навколо Кокальзіньо. З екранів державного телебачення не сходить обличчя убивці. 33-річний Лазаро Барбоса вкоротив віку принаймні чотирьом людям - вдерся в будинок і убив батька та двох малолітніх дітей, тіло їхньої мами знайшли лише за чотири дні в лісі.

«Вже який день ми спати нормально не можемо. Тут було надзвичайно тихо. Ми не закривали дверей, бо нікого не боялися», - розповідає місцевий мешканець.

Тепер все змінилося: полювання на серійного вбивцю триває тиждень. Він захопив у заручники ще одну родину, аби поліція його відпустила. Цим - вдалося принаймні вижити. Напередодні на його слід вдалося вийти і зав’язалася перестрілка з поліцією, один з правоохоронців дістав кулю в голову і зараз в тяжкому стані. Убивці знову вдалося втекти.

Новини світу: у Бразилії розгорнули безпрецедентне полювання на небезпечного вбивцю

«Ми йдемо по його слідах, поліція перевіряє кожне повідомлення», - заявляють поліцейські.

Місцевий губернатор зізнається, вперше в житті бачить таке полювання на людину. Тим страшніше, що впіймати убивцю досі не змогли.

Раніше Лазаро Барбоса вже потрапив до в’язниці за збройний напад і убивство, але не дочекавшись суду втік звідти, не пройшло і двох тижнів.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання