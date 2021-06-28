Конституції України 25 років: найцікавіші факти про те, як готували Головний Закон

Конституції України 25 років: найцікавіші факти про те, як готували Головний Закон

Основний Закон держави подолав важкий шлях, який вшановує та святкує Україна.

28 червня українці святкують День Конституції України. 1996 року о 9:20 ранку, у результаті бурхливих дискусій за підсумками безперервної 24-годинної роботи депутатам вдалося узгодити всі положення Головного документа країни.

Більш детально про цікаві факти та історію свята - у матеріалі ТСН.ua.

Сучасна історія Конституції України розпочалася 28 червня 1996 року. Прийняття Конституції закріпило правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність, стало важливим кроком у забезпеченні прав людини та громадянина та сприяло становленню України як самостійної та незалежної держави і повноправного суб'єкта міжнародних правових відносин. Стаття 161 документу проголошує День прийняття Конституції України державним святом – Днем Конституції України. Від 1997 року цей день є державним вихідним і днем вшанування Основного Закону держави.

У сучасної Конституції є попередники. Перша з них - Конституція Пилипа Орлика (1710 рік). Пізніше - це Конституція УНР (29 квітня 1918 року), Мала конституція ЗУНР (13 листопада 1918 року) та Тимчасова Конституція Карпатської України (15 березня 1939 року).

Факти про Конституцію України

1. Процес підготовки української Конституції тривав цілих 6 років - від 1990 по 1996 рік.

2. За час підготовки було запропоновано 15 проєктів Конституції України. Вони розроблялися науковцями, політичними партіями та звичайно Конституційною комісією. Тоді представники комуністичної партії пропонували залишити назву "УРСР" та відновити радянську форму правління, а також увійти до нового Союзу, обмеживши права. Тоді ж Крим міг бути позбавлений статусу автономії, якби була прийнята редакція Конгресу українських націоналістів.

3. За часів підготовки документа навколо питань розподілу повноважень між гілками влади точилися дуже гострі дискусії. Також основними темами були державна символіка, статус окупованого сьогодні Криму та російська мова.

4. Не дивлячись на 6 довгих років підготовки, активний період роботи над Конституцією зайняв усього три місяці. У березні 1996 року проєкт документа був винесений на обговорення Конституційної комісії і рекомендований до розгляду ВР. Вже 2 квітня проєкт Конституції України внесли до порядку денного засідань, а після двох місяців доопрацювання його прийняли в першому читанні.

5. За час підготовки до другого читання до документу внесли близько шести тисяч поправок. Усі три місяці комісія працювала над проєктом без вихідних від 9 ранку і до 10 вечора.

6. Засідання Верховної Ради, на якому розглядали проєкт Конституції України, тривало добу. За день до прийняття, 27 червня 1996 року парламент вирішив розглядати проєкт на одному засіданні без перерви. Після довгих та бурхливих дискусій депутатам вдалося узгодити всі положення документа. Голосування проводилося як по кожній статті окремо, так і цілими розділами. Голосування за Конституцію України в цілому відбулося о 9:20 ранку 28 червня 1996 року.

7. Перші слова тодішнього голови Верховної ради Олександра Мороза після прийняття Конституції 315 голосами були такими: "Є Конституція!".

8. Головний документ країни міг не бути прийнятим 28 червня, адже напередодні історичного засідання парламенту президент України видав указ "Про проведення всеукраїнського референдуму 25 вересня 1996 року про прийняття нової Конституції України". Однак, після прийняття Конституції цей указ скасували.

9. Тодішний президент України Леонід Кучма не був присутній на засіданні парламенту, але за кілька хвилин до остаточного прийняття депутатами Конституції прийшов до сесійної зали. Його прибуття народні депутати привітали оплесками. Кучма у своєму короткому виступі назвав прийняття Конституції історичною подією.

10. Міжнародне співтовариство схвалило Конституцію України, назвавши її однією з найдемократичніших у світі.

Нагадаємо, ТСН.Тиждень запустив спецпроєкт "30 кроків вперед", який від 31 січня і до 24 серпня розповідатиме про події та людей, які з року в рік змінювали Україну і кожного українця. У матеріалі розповідають про те, як у 1996 році Україна отримала власну Конституцію, гривню та антарктичне майно.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання