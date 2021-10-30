У М'янмі внаслідок обстрілу згоріло 160 будинків

Хунта обстріляла житлові райони штату Чин.

У М'янмі в штаті Чин внаслідок обстрілу хунтою згоріло понад 160 будинків та дві церкви. У результаті два десятки дітей можуть опинитися у притулку.

Про це повідомляє Myanmar-now.

Будинки спалахнули після того, як учора, 29 жовтня на тлі ескалації як збройного опору військовому правлінню, так і репресій з боку сил хунти, війська армії М'янми обстріляли значною мірою занедбане місто Тантланг на заході штату Чин, викликавши пожежі, що знищили понад 160 з 2000 будинків міста.

Напад стався після того, як солдата хунти було застрелено о 9:30 ранку силами оборони Чінленда (CDF), яка стежила за ситуацією в Тантланзі, після того, як члени місцевої групи опору заявили, що бачили, як він грабував магазин.

У помсту за вбивство, збройні сили хунти, які окупували цей район, зробили містом не менше 10 пострілів з артилерії. Протягом години кілька військовослужбовців прибули на місце, де було вбито солдата, а також почали підпалювати вдома "без жодної причини".

"Вони увійшли до міста близько 10:30 ранку та вибірково підпалили будинки", — сказав представник відділення СМВ у Тантланзі.

До 9 години ранку в суботу пожежа вщухла, але будинки все ще тліли, повідомляє портал новин Zalen.

Міжнародна некомерційна організація "Врятуйте дітей" також повідомила, що їхній місцевий офіс у Тантланзі було знищено пожежею.

Майже всі 8000 жителів Тантлангу втекли внаслідок військових нападів, внаслідок яких у вересні було зруйновано 18 будинків та урядову будівлю. Це теж було розцінено як помсту проти громадськості, і опір після нападу СГО та Національної армії Чин на базу хунти, як повідомляється, вбив близько 30 солдатів.

Тисячі мирних жителів, переміщених з Тантланга, ховаються в селах уздовж кордону між Індією та М'янмою, інші перетинають кордон в індійському штаті Мізорам.

Нагадаємо, що Генсек ООН засудивши вбивство десятків мирних громадян М'янмі та закликавши до швидкого вирішення кризи в країні.

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