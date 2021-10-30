В Мьянме в результате обстрела сгорели 160 домов

Хунта обстреляла жилые районы штата Чин.

В Мьянме в штате Чин в результате обстрела хунтой сгорело более 160 домов и две церкви. В результате два десятка детей могут оказаться в приюте.

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Об этом сообщает Myanmar-now.

Дома загорелись после того, как вчера, 29 октября, на фоне эскалации как вооруженного сопротивления военному правлению, так и репрессий со стороны сил хунты, войска армии Мьянмы обстреляли в значительной степени заброшенный город Тантланг на западе штата Чин, вызвав пожары, уничтожившие более 160 из 2000 домов города.

Нападение произошло после того, как солдат хунты был застрелен в 9:30 утра силами обороны Чинленда (CDF), которая следила за ситуацией в Тантланге, после того, как члены местной группы сопротивления заявили, что видели, как он грабил магазин.

В отместку за убийство, вооруженные силы хунты, оккупировавшие этот район, произвели по городу не менее 10 выстрелов из артиллерии. В течение часа несколько военнослужащих прибыли на место, где был убит солдат, а также начали поджигать дома "без всякой причины".

"Они вошли в город около 10:30 утра и выборочно подожгли дома", - сказал представитель отделения СГО в Тантланге.

К 9 часам утра в субботу пожар утих, но дома все еще тлели, сообщает новостной портал Zalen.

Международная некоммерческая организация "Спасите детей" также сообщила, что их местный офис в Тантланге был уничтожен пожаром.

Почти все 8000 жителей Тантланга бежали в результате военных нападений, в результате которых в сентябре были разрушены 18 домов и правительственное здание. Это тоже было расценено как месть против общественности, и сопротивление после нападения СГО и Национальной армии Чин на базу хунты, как сообщается, убило около 30 солдат.

Тысячи мирных жителей, перемещенных из Тантланга, укрываются в деревнях вдоль границы между Индией и Мьянмой, а другие пересекают границу в индийском штате Мизорам.

Напомним, что Генсек ООН засудив вбивство десятків мирних громадян М'янми і закликав до швидкого вирішення кризи в країні.

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