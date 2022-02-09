"Це саме той світ, в який ми не хочемо повертатися": у НАТО розкритикували ідею "фінляндизації" України

"Це саме той світ, в який ми не хочемо повертатися": у НАТО розкритикували ідею "фінляндизації" України

За словами генсека НАТО, Україна має право сама вирішувати подавати заявку на вступ до Альянсу чи ні.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розкритикував ідею "фінляндизації" України. Він вважає, що Україна повинна сама вирішувати питання вступу до Альянсу.

Про це він сказав в інтерв'ю іспанському виданню La Vanguardia.

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"Всі союзники по НАТО визнали право всіх країн визначати свій власний шлях. Ідея про те, що великі держави можуть вирішувати, що можуть робити сусіди, - це саме той світ, в який ми не хочемо повертатися. Сфери впливу є частиною історії і повинні залишатися частиною історії", - заявив генсек НАТО.

Він наголосив, що Україна має право сама вирішувати подавати заявку на вступ до Альянсу чи ні.

Як відомо, Фінляндія, зазнавши нападу Радянського Союзу 1939 року, захистилася від повної окупації, але була змушена погодитися з втратою територій, а після Другої світової війни їй була нав’язана політика неприєднання та інші обмеження. Лише після розвалу СРСР Фінляндія 1995 року приєдналася до Європейського Союзу і тепер наголошує, що має право вступити в НАТО.

Нагадаємо:

Французька газета Le Figaro повідомила, що у літаку до Москви президент Франції Еммануель Макрон сказав кільком журналістам, що серед ідей для обговорення є зокрема можливість так званої "фінляндизації" України - згоди на фактичне обмеження українського суверенітету і зокрема українського права на участь у певних оборонних чи політичних союзах.

Згодом, перебуваючи з візитом у Києві, під час переговорів з Вололодимиром Зеленським президент Франції Еммануель Макрон спростував інформацію французьких ЗМІ про можливість "фінляндизації" України як одну з тем його розмови з російським президентом.

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