У Перу президенту оголосили імпічмент і одразу заарештували

Поліція Перу взяла під варту президента країни Педро Кастільйо одразу після того, як парламент оголосив йому імпічмент.

Про це повідомляє CNN.

Функції голови держави повинна виконувати віцепрезидентка країни Діна Болуарте, але спочатку вона повинна заручитись підтримкою парламенту.

Зазначимо, що Кастільйо був відправлений у відставку після того, як намагався своїм указом розпустити парламент та призначити надзвичайний уряд. За його імпічмент проголосував 101 парламентар зі 130.

Дії Кастільйо. Засудили не тільки всередині країни, а й за кордоном. Зокрема, США закликали його відкликати свій указ про розпуск парламенту і дозволити "демократичним інститутам Перу функціонувати відповідно до конституції".

Педро Кастільйо був обраний президентом Перу липні 2021, коли він у другому турі переміг з невеликим відривом. Після обрання його не раз звинувачували у використанні службового становища для власної вигоди. Проти президента порушили п'ять кримінальних справ за створення корупційних схем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Перу прем'єр-міністр пішов у відставку через три дні після призначення.