В Перу президенту объявили импичмент и сразу арестовали

Полиция Перу взяла под стражу президента страны Педро Кастильо сразу после того, как парламент объявил ему импичмент.

Об этом сообщает CNN.

Функции главы государства должна выполнять вице-президент страны Дина Болуарте, но сначала она должна заручиться поддержкой парламента.

Отметим, что Кастильо был отправлен в отставку после того, как пытался своим указом распустить парламент и назначить чрезвычайное правительство. За его импичмент проголосовал 101 парламентарий из 130.

Действия Кастильо. Осудили не только внутри страны, но и за границей. В частности, США призвали его отозвать свой указ о роспуске парламента и разрешить "демократическим институтам Перу функционировать в соответствии с конституцией".

Педро Кастильо был избран президентом Перу в июле 2021 года, когда он во втором туре победил с небольшим отрывом. После избрания его не раз обвиняли в использовании служебного положения для собственной выгоды. Против президента возбудили пять уголовных дел за создание коррупционных схем.

Напомним, ранее сообщалось, что в Перу премьер-министр ушел в отставку спустя три дня после назначения.