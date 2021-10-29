У Польщі вантажівка провалилася у фонтан: відео

Водій запевняє, не знав про фонтан.

У Польщі вантажівка провалилася в сухий фонтан.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 29 жовтня.

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У польському містечку Бохня фонтан відкрили лише місяць тому. Вантажівка в’їхала в нього й провалилася. Її дві години намагалися дістати екскаватором. Втім, зрештою довелося викликати атокран із сусіднього міста.

За словами водія вантажівки, про фонтан він не знав. Однак, щоб в нього вскочити, треба було об’їхати величезні вуличні горщики з рослинами. Їх поставили навмисне, аби уникнути таких інцидентів.

Новини світу: у Польщі вантажівка провалилася в сухий фонтан

Нагадаємо, у Києві вантажівка зруйнувала щойно відремонтовану Арсенальну площу. Під власною вагою вона пішла просто під землю. Водій зранку привіз бутильовану воду в одну з установ, що розташована у відреставрованому приміщенні. І мав зупинитися біля воріт та занести її. Але вирішив не напружуватися і під'їхати ближче. В результаті — пошкоджене покриття, облаштоване на фонтані.

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