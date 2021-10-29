В Польше грузовик провалился в фонтан: видео

Водитель уверяет, не знал о фонтане.

В Польше грузовик провалилсяв сухой фонтан.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 29 октября.

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В польском городке Бохня фонтан открыли всего месяц назад. Грузовик въехал в него и провалился. Ее два часа пытались достать экскаватором. Впрочем, пришлось вызвать атокран из соседнего города.

По словам водителя грузовика, о фонтане он не знал. Однако, чтобы вскочить, нужно было объехать огромные уличные горшки с растениями. Их поставили умышленно во избежание таких инцидентов.

Новости мира: в Польше грузовик провалился в сухой фонтан

Напомним, в Киеве грузовик разрушил только что отремонтированную Арсенальную площадь. Под своим весом она пошла прямо под землю. Водитель утром привез бутилированную воду в одно из учреждений, расположенное в отреставрированном помещении. И должен был остановиться у ворот и отнести ее. Но решил не напрягаться и подъехать поближе. В результате – поврежденное покрытие, обустроенное на фонтане.

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