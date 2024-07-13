У Кремлі лякають прямою війною РФ з НАТО.
Посол Росії в Бельгії Олександр Токовінін зробив заяву про війну з НАТО.
Про пише пропагандистське видання ТАСС.
"Підтверджений самітом НАТО курс означає продовження підготовки альянсу до прямого військового зіткнення з Росією, яке може спричинити глобальну катастрофу", - заявив він.
Нагадаємо, експерт пояснив провокативні заяви РФ про нібито знищення дамб Київської ГЕС та Канівського водосховища.
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