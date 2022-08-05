У річці у Франції заблукав уже третій кит

У річці Сена, за 80 кілометрів від французької столиці Парижа, помітили кита.

Як він опинився настільки далеко від свого звичного середовища, поки що загадка. Адже кити набагато краще пристосовані до холодних вод Атлантики, і перебування в Сені може становити загрозу для тварини.

Про це 5 серпня ідеться в сюжеті ТСН.19:30.

Здоров'я кита зараз оцінюють рятувальники разом з експертами з охорони довкілля. Вони обіцяють незабаром придумати план, як безпечно повернути білуху додому.

Це вже третій випадок цього року, коли в Сені помічають китів. Чим приваблює їх річка зі жвавим судноплавством, експерти наразі з'ясовують.

У річці Сена біля Парижа помітили кита

Читайте також: