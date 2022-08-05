В реке во Франции заблудился уже третий кит

В реке Сена, в 80 километрах от французской столицы Парижа, заметили кита.

Как он оказался столь далеко от своей привычной среды, пока загадка. Ведь киты гораздо лучше приспособлены к холодным водам Атлантики, и пребывание в Сене может представлять угрозу животному.

Об этом 5 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

Здоровье кита сейчас оценивают спасатели вместе с экспертами по охране окружающей среды. Они обещают в скором времени придумать план, как безопасно вернуть белуху домой.

Это уже третий случай в этом году, когда в Сене замечают китов. Чем привлекает их река с оживленным судоходством, эксперты выясняют.

В реке Сена у Парижа заметили кита

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