У США вибухнув житловий будинок: є постраждалі

З міркувань безпеки тимчасово відселили кілька сусідніх будинків.
У США поблизу Атланти вибухнув житловий будинок - постраждали четверо людей.
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 13 вересня.
Вибуховою хвилею знесло частину стіни і частково обвалились перекриття триповерхової будівлі. Причини вибуху з’ясовують, втім раніше мешканці будинку звертались до комунальників зі скаргами на сильний запах газу.
Спершу місцеві рятувальники повідомили про двох зниклих без вісти – припускали, що люди могли опинитись під завалами та згодом з’ясувалось, що в момент вибуху цих людей не було вдома і вони у безпеці.