З міркувань безпеки тимчасово відселили кілька сусідніх будинків.

У США поблизу Атланти вибухнув житловий будинок - постраждали четверо людей.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 13 вересня.

Вибуховою хвилею знесло частину стіни і частково обвалились перекриття триповерхової будівлі. Причини вибуху з’ясовують, втім раніше мешканці будинку звертались до комунальників зі скаргами на сильний запах газу.

Спершу місцеві рятувальники повідомили про двох зниклих без вісти – припускали, що люди могли опинитись під завалами та згодом з’ясувалось, що в момент вибуху цих людей не було вдома і вони у безпеці.

Новини світу: у США вибухнув житловий будинок – є постраждалі

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