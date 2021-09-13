"Пиловий диявол" промчав Одеською областю: що це було 

Вихор "гуляв" за 30 км від міста.
Вихор заввишки зо два десятки метрів помітили у селі Кремидівка за тридцять кілометрів від Одеси.
Про це йдеться у ТСН.Ранок 13 вересня.
У полі раптово закрутилися пил, пісок, камінці. На щастя, свідки, які й зафільмували вихор, були на бехпечній відстані, тож ніхто не постраждав.
За кілька хвилин, що вирував, половий стовп перемістився на кількасот метрів.
Нагадаємо, що водяні смерчі налякали туристів у Польщі. Деякі відпочивальники не на жарт налякалися, а тому почали тікати з пляжу.