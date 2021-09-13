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"Пиловий диявол" промчав Одеською областю: що це було 

"Пиловий диявол" промчав Одеською областю: що це було 

trassae95.com

Вихор "гуляв" за 30 км від міста.

Вихор заввишки зо два десятки метрів помітили у селі Кремидівка за тридцять кілометрів від Одеси. 

Про це йдеться у ТСН.Ранок 13 вересня.

У полі раптово закрутилися пил, пісок, камінці. На щастя, свідки, які й зафільмували вихор, були на бехпечній відстані, тож ніхто не постраждав. 

За кілька хвилин, що вирував, половий стовп перемістився на кількасот метрів.

Новини України: пиловий вихор промчав Одеською областю

Новини України: пиловий вихор промчав Одеською областю

Нагадаємо, що водяні смерчі налякали туристів у Польщі. Деякі відпочивальники не на жарт налякалися, а тому почали тікати з пляжу.

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