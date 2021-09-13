Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 13 вересня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 13 вересня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 1,2 тисячі.

В Україні станом на ранок 13 вересня зафіксовано 1 205 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 18 людей, 758 пацієнтів одужало.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 833 особи.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 10 668 осіб;

методом ІФА – 1 659 осіб;

експрес-тестами – 9 147 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 317 824 особи;

одужало – 2 221 868 осіб;

летальних випадків – 54 360;

проведено ПЛР-тестувань – 12 279 748.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (166), Тернопільській (148), Чернівецькій (120), Житомирській (88) та Львівській (86) областях.

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