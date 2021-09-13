Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 13 сентября

За последние сутки количество больных выросло более чем на 1,2 тысячи.
В Украине по состоянию на утро 13 сентября зафиксировано 1 205 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 18 человек, 758 пациентов выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки были госпитализированы 833 человека.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР — 10 668 человек;
- методом ИФА — 1 659 человек;
- экспресс-тестами — 9 147 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 317 824 человека;
- выздоровели — 2 221 868 человек;
- летальных исходов — 54 360;
- проведено ПЦР-тестов — 12 279 748.
За последние сутки самое большео количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (166), Тернопольской (148), Черновицкой (120), Житомирской (88) и Львовской (86) областях.
Коронавирус во Львове и области: статистика на 13 сентября