Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 13 сентября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 13 сентября

За последние сутки количество больных выросло более чем на 1,2 тысячи.

В Украине по состоянию на утро 13 сентября зафиксировано 1 205 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 18 человек, 758 пациентов выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 833 человека.

За сутки протестировано:

методом ПЦР — 10 668 человек;

методом ИФА — 1 659 человек;

экспресс-тестами — 9 147 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 317 824 человека;

выздоровели — 2 221 868 человек;

летальных исходов — 54 360;

проведено ПЦР-тестов — 12 279 748.

За последние сутки самое большео количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (166), Тернопольской (148), Черновицкой (120), Житомирской (88) и Львовской (86) областях.

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