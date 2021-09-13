Миша может получить более самостоятельное будущее, если ему помогут неравнодушные

Ребенок родился на 6 месяце беременности, и это отразилось на его здоровье

Каждая мама мечтает о здоровье своих детей, особенно, если дети болеют, и готова на все, чтобы состояние ребенка улучшилось. Но часто все зависит не от нее, а от действий квалифицированных специалистов и медикаментов. Это все можно получить не всегда бесплатно, но что делать когда денег не хватает?

В семье Миши Германа ситуация именно такова. 5-летний мальчик до сих пор не сделал своих самостоятельных шагов, и ему даже трудно сидеть без поддержки. А все потому, что у мальчика ДЦП, которое стало результатом преждевременного рождения.

«Нам врачи дают хорошие шансы, но для этого нужны реабилитации. Миша родился в 6 месяцев, но сразу вместо объятий мы начали бороться за жизнь. В реанимации мы провели 4 дня, потом нас перевели в неонатологию, мы пролечились 1,5 месяца и нас выписали домой. В возрасте 6 месяцев мы снова попали в реанимацию, у нас отказали почки, провели на ИВЛ 2 недели, а через месяц мы попали домой», — рассказывает мама.

Верить в безнадежность состояния своего малыша мама отказывалась и в год повезла ребенка на реабилитацию, которая дала Мише толчок в развитии. Поэтому и дальше нужно проводить реабилитации, однако из-за их дороговизны многодетная мама не может за них платить, а это отнимает у ребенка шанс на выздоровление.

«Я мама четырех детей и у меня нет возможности платить за реабилитацию. Прошу вашей помощи для моего сына, без вашей помощи нам не собрать необходимых средств. А реабилитологи дают шанс, что наш ребенок сможет пойти своими ножками, прошу вашей помощи», — умоляет мама Миши.

Реквизиты для помощи:

№ карта 4790 7299 4218 2684

Лариса Барабаш (мама)

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