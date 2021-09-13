По соображениям безопасности временно отселили несколько соседних домов.

В США возле Атланты взорвался жилой дом — пострадали четыре человека.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 13 сентября.

Взрывной волной снесло часть стены и частично обрушились перекрытия трехэтажного здания. Причины взрыва выясняют, впрочем раньше жильцы дома обращались к коммунальщикам с жалобами на сильный запах газа.

Сначала местные спасатели сообщили о двух пропавших без вести — предполагали, что люди могли оказаться под завалами, но впоследствии выяснилось, что в момент взрыва этих людей не было дома и они в безопасности.

Новости мира: в США взорвался жилой дом - есть пострадавшие

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