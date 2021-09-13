В США взорвался жилой дом: есть пострадавшие

По соображениям безопасности временно отселили несколько соседних домов.
В США возле Атланты взорвался жилой дом — пострадали четыре человека.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 13 сентября.
Взрывной волной снесло часть стены и частично обрушились перекрытия трехэтажного здания. Причины взрыва выясняют, впрочем раньше жильцы дома обращались к коммунальщикам с жалобами на сильный запах газа.
Сначала местные спасатели сообщили о двух пропавших без вести — предполагали, что люди могли оказаться под завалами, но впоследствии выяснилось, что в момент взрыва этих людей не было дома и они в безопасности.