В Іспанії недорого продається село: 44 будинки з церквою та басейном

Іспанське містечко Сальто-де-Кастро, розташоване на північному заході країни, біля кордону з Португалією, можна купити повністю за ціною 260 тисяч євро. Село має 44 будинки, церкву, школу та басейн — все це вже включено у вартість.

Як повідомляє BBC, оголошення про продаж уже набрало понад 50 000 переглядів і близько 300 людей з кількох країн виявили бажання здійснити покупку.

Представники агентства з продажу нерухомості уже намагалися продати цей майновий комплекс, але запропонована ціна в 6,5 мільйона євро відлякала потенційних покупців. Поточна ціна порівнянна з вартістю однокімнатної квартири в центральному районі Мадрида чи Барселони.

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Сальто-де-Кастро було побудоване на початку 1950-х років компанією, що займається електрифікацією сільських районів Іспанії. Тут розмістили робітників, які будували неподалік водосховище. Але після завершення будівництва люди почали виїжджати через відсутність роботи.

У 1980-х роках Сальто-де-Кастро вже було покинутим поселенням. Згодом його викупив бізнесмен, який на початку 2000-х хотів перетворити село на готельний комплекс. Але світова економічна криза перекреслила його плани, власник вирішив відмовитися від проєкту.

В агентстві з продажу нерухомості зауважили, що для ремонту будівель або продовження проєкту туристичного комплексу потрібно буде інвестувати близько двох мільйонів євро.

Нагадаємо, у місті Перемишляни Львівської області на аукціоні продали одноповерхову хату з гаражем за 10 мільйонів гривень.

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