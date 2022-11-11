В Испании недорого продается село: 44 дома с церковью и бассейном

Испанский городок Сальто-де-Кастро, расположенный на северо-западе страны, у границы с Португалией, можно купить полностью по цене 260 тысяч евро. Село имеет 44 дома, церковь, школу и бассейн – все это уже включено в стоимость.

Как сообщает BBC, объявление о продаже уже набрало более 50 000 просмотров и около 300 человек из нескольких стран изъявили желание совершить покупку.

Представители агентства по продаже недвижимости уже пытались продать этот имущественный комплекс, но предложенная цена в 6,5 миллиона евро отпугнула потенциальных покупателей. Текущая цена сравнима со стоимостью однокомнатной квартиры в центральном районе Мадрида или Барселоны.

Также читайте Спрос на жилье в Киеве и Украине: что происходит на рынке недвижимости во время войны

Сальто-де-Кастро было построено в начале 1950-х годов компанией, занимающейся электрификацией сельских районов Испании. Здесь разместили рабочих, которые неподалеку строили водохранилище. Но после завершения строительства люди начали уезжать из-за отсутствия работы.

В 1980-х годах Сальто де Кастро уже было заброшенным поселением. Впоследствии его выкупил бизнесмен, который в начале 2000-х хотел превратить деревню в гостиничный комплекс. Но мировой экономический кризис перечеркнул его планы, владелец решил отказаться от проекта.

В агентстве по продаже недвижимости отметили, что для ремонта зданий или продления проекта туристического комплекса нужно будет инвестировать около двух миллионов евро.

Напомним, в городе Перемышляны Львовской области на аукционе продали одноэтажный дом с гаражом за 10 миллионов гривен.

Читайте также: