"И будет им полное счастье": Арестович намекнул на плачевные перспективы для оккупантов на Херсонском направлении

Можно ли достать врага на левом берегу Днепра? Такое уж это естественное препятствие не устранимо в случае, если ВСУ начнут контрнаступление?

Советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал о вариантах контрнаступления ВСУ в случае ухода войск кафиров на левый берег и создания там системы обороны.

Такое мнение советник ОП выразил в разговоре с российским оппозиционером, юристом Марком Фейгиным.

"А мы не будем брать на левом берегу. Наверное... Форсирование – это всегда тяжелая операция, связанная с большими потерями. В лоб атакует только российская армия в 21 веке. Мы уже давно так не делаем. Просто приедем в то место и в то время, когда они не будут ждать, и будет им полное счастье", – отметил арестович.

Напомним, в пригороде самого Херсона звучат автоматные очереди. Также люди заметили, что россияне начали убегать из города даже на моторных лодках.

Президент Украины сообщил о том, что в Херсонской области кафиры оставляют после себя тысячи мин и неразорвавшихся боеприпасов.

В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что во время стремительного контрнаступления на юге украинские защитники уволили уже 41 населенный пункт.

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