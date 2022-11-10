В пригороде Херсона слышны автоматные очереди, а в области – взрывы (видео)

В Херсонской области вечером 10 ноября слышны звуки взрывов, в частности в районе Антоновского моста, а в пригороде самого Херсона звучат автоматные очереди.

Об этом сообщают местные паблики.

Так, в Сети опубликовано видео со звуками взрывов в районе пгт Антоновка и Антоновского моста. На мосту вспыхнул сильный пожар.

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"В Херсоне сейчас горячо, взрывы возле Антоновского моста. Работает ПВО рашистов. Также сообщают о перестрелке в городе", – говорится в одном из сообщений.

Сообщается и о взрывах в Каховском районе и Каланчаке.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, в Силах обороны юга сообщили вечером 10 ноября, что россияне частично отводят свои войска в Херсонской области, однако на правом берегу еще остаются вражеские подразделения, поэтому ВСУ готовы к любым коварным действиям оккупантов.

В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что во время стремительного контрнаступления на юге украинские защитники освободили уже 41 населенный пункт.

Эксперт Александр Коваленко считает, что весь процесс продвижения ВСУ и бегство захватчиков из Херсонской области может длиться от одной до двух недель. Вся правобережная часть, вероятно, будет освобождена до конца ноября или до начала декабря.

Карта войны на 10 ноября: ВСУ отвоевали еще 12 населенных пунктов

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