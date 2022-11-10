У передмісті Херсона чутно автоматні черги, а в області – вибухи (відео)

На Херсонщині ввечері 10 листопада чутно звуки вибухів, зокрема в районі Антонівського мосту, а в передмісті самого Херсона звучать автоматні черги.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

Так, у Мережі опубліковані відео зі звуками вибухів у районі селища Антонівка та Антонівського мосту. На мосту спалахнула сильна пожежа.

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"У Херсоні зараз гаряче, вибухи біля Антонівського мосту. Працює ППО рашистів. Також повідомляють про перестрілку в місті", – йдеться в одному з повідомлень.

Повідомляється і про вибухи в Каховському районі та в Каланчаку.

Обережно! На відео присутня ненормативна лексика!

Нагадаємо, в Силах оборони півдня повідомили ввечері 10 листопада, що росіяни частково відводять свої війська в Херсонській області, проте на правому березі ще залишаються ворожі підрозділи, тож ЗСУ готові до будь-яких підступних дій окупантів.

Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що під час стрімкого контрнаступу на півдні українські захисники звільнили вже 41 населений пункт.

Експерт Олександр Коваленко вважає, що весь процес просування ЗСУ та втеча загарбників на Херсонщині може тривати від одного до двох тижнів. Всю правобережну частину, ймовірно, буде звільнено до кінця листопада чи до початку грудня.

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