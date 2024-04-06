Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Росії знову "бавовна" на НПЗ – ГУР (відео)

В Росії знову "бавовна" на НПЗ – ГУР (відео)

Вибух на Куйбішевському НПЗ РФ / Фото: Astra

Росіяни використовували цю інфраструктуру для війни проти України.

У місті Азов, Ростовська область Росії, у ніч на 6 квітня сталася "бавовна". Внаслідок підриву трубопроводу, яким здійснювалось перекачування нафтопродуктів з місцевої нафтобази до танкерів у припортовій території "Азовського морського порту", завантаження танкерів нафтопродуктами припинено на невизначений термін. 

Про це повідомила пресслужба ГУР.  

"Об'єкт використовувався державою-агресоркою у військових цілях для підтримки ведення геноцидної війни проти України", - додали в ГУР.

Нагадаємо, у Росії безпілотник впав поблизу нафтобази "Лукойла" у Підмосков'ї.

Читайте також провідні новини дня:

У Ростовській області "бавовна" на НПЗ

У Ростовській області "бавовна" на НПЗ

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація