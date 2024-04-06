В Росії знову "бавовна" на НПЗ – ГУР (відео)

Росіяни використовували цю інфраструктуру для війни проти України.
У місті Азов, Ростовська область Росії, у ніч на 6 квітня сталася "бавовна". Внаслідок підриву трубопроводу, яким здійснювалось перекачування нафтопродуктів з місцевої нафтобази до танкерів у припортовій території "Азовського морського порту", завантаження танкерів нафтопродуктами припинено на невизначений термін.
Про це повідомила пресслужба ГУР.
"Об'єкт використовувався державою-агресоркою у військових цілях для підтримки ведення геноцидної війни проти України", - додали в ГУР.
Нагадаємо, у Росії безпілотник впав поблизу нафтобази "Лукойла" у Підмосков'ї.
Читайте також провідні новини дня:
- Переламний момент у війні: Україна знайшла "Ахіллесову п’яту" Росії, і Захід про це прекрасно знає
- Найстаріша армія Європи: чому в Україні воюють "діди", коли Росія на фронт забирає від 18 років
- "Такі діаманти не пропадуть": в Раді натякнули на те, хто заплатив 30 мільйонів за звільнення скандального СБУвця Шила