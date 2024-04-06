Відключення світла: де в Україні запровадили графіки

Загалом в країні дефіциту електроенергії немає.

Станом на суботу, 6 квітня, графіки відключень світла діятимуть у Харківській області. Наразі знеструмлено 300 тисяч абонентів.

Про це повідомили у пресслужбі Міненерго.

"У Харківській області через мережеві обмеження знеструмлено 300 тисяч абонентів. Дефіциту електроенергії в енергосистемі немає", - наголосили у міністерстві.

Зазначається, що на Харківщині діють обмеження через значні пошкодження обладнання внаслідок масованих обстрілів ворогом. Крім того, минулої доби в області з технологічних причин вимикалися кілька високовольтних повітряних ліній і обладнання на високовольтній підстанції. Впродовж дня завдяки роботі енергетиків все запрацювало.

Протягом минулої доби, 5 квітня, в Україні через мережеві обмеження протягом кількох годин застосовувалися графіки аварійних відключень світла у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.

В Міненерго наголошують, що мережеві обмеження можливі і впродовж сьогоднішнього дня.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль шокував цифрою - скільки українських ТЕЦ знищила Росія за останні тижні. Йдеться про 80% теплоелектроцентралей.

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