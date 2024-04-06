Отключение света: где в Украине были введены графики

В целом, в стране дефицита электроэнергии нет.

По состоянию на субботу, 6 апреля, графики отключения света будут действовать в Харьковской области. В настоящее время обесточено 300 тысяч абонентов.

Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.

"В Харьковской области из-за сетевых ограничений обесточено 300 тысяч абонентов. Дефицита электроэнергии в энергосистеме нет", — подчеркнули в министерстве.

Отмечается, что в Харьковской области действуют ограничения из-за значительных повреждений оборудования в результате массированных обстрелов врагом. Кроме того, за прошедшие сутки в области по технологическим причинам выключались несколько высоковольтных воздушных линий и оборудования на высоковольтной подстанции. В течение дня благодаря работе энергетиков все заработало.

За прошедшие сутки, 5 апреля, в Украине из-за сетевых ограничений в течение нескольких часов применялись графики аварийных отключений света в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.

В Минэнерго отмечают, что сетевые ограничения возможны и в течение сегодняшнего дня.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль шокировал цифрой – сколько украинских ТЭЦ уничтожила Россия за последние недели. Речь идет о 80% теплоэлектроцентралей.

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