В России снова "бавовна" на НПЗ – ГУР (видео)

Россияне использовали эту инфраструктуру для войны против Украины.

В городе Азов, Ростовская область России, в ночь на 6 апреля произошла "бавовна". В результате подрыва трубопровода, которым осуществлялась перекачка нефтепродуктов из местной нефтебазы в танкеры в припортовой территории "Азовского морского порта", загрузка танкеров нефтепродуктами прекращена на неопределенный срок.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР.

"Объект использовался государством-агрессором в военных целях для поддержки ведения геноцидной войны против Украины", — добавили в ГУР.

Напомним, в России беспилотник упал вблизи нефтебазы "Лукойла" в Подмосковье.

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