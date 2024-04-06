В России снова "бавовна" на НПЗ – ГУР (видео)

Россияне использовали эту инфраструктуру для войны против Украины.
В городе Азов, Ростовская область России, в ночь на 6 апреля произошла "бавовна". В результате подрыва трубопровода, которым осуществлялась перекачка нефтепродуктов из местной нефтебазы в танкеры в припортовой территории "Азовского морского порта", загрузка танкеров нефтепродуктами прекращена на неопределенный срок.
Об этом сообщила пресс-служба ГУР.
"Объект использовался государством-агрессором в военных целях для поддержки ведения геноцидной войны против Украины", — добавили в ГУР.
Напомним, в России беспилотник упал вблизи нефтебазы "Лукойла" в Подмосковье.
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