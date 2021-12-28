В Англії 12-річний підліток обігнав Ейнштейна за рівнем інтелекту

Хлопчик цікавиться математикою та хімією.

Англійський школяр Барнабі Суінберн попросив від батьків на Різдво два подарунки - IQ-тест Менса та криптовалюту. 12-річний підліток отримав максимальну оцінку за тест – 162 бали.

Про це повідомляє Bristol Post.

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Його результат виявився вищим, ніж у 99% населення Землі. За рівнем інтелекту він випередив навіть Альберта Ейнштейна - вважається, що IQ автора теорії відносності був на рівні 160 балів, тоді як середній показник у всьому світі становить 100 балів.

Хлопчика прийняли до товариства Менса - найбільшої організації для людей з високим коефіцієнтом інтелекту.

Зі слів його матері, син захоплюється ринком криптовалют, але його вік занадто малий, щоб мати власні токени. На Різдво він отримав конверт із грошима, які планує перевести у криптовалюту.

Школяр захоплюється математикою та хімією. У майбутньому він мріє стати програмістом, а поки що вивчає університетські курси і хоче вступити до Оксфорду.

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Нагадаємо, херсонська школярка перемогла на Олімпіаді геніїв у США із проєктом очищення Дніпра.

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