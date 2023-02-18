19 лютого — яке церковне свято в православному календарі

Яке завтра свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 19 лютого, в православному календарі день пам’яті святого Вукола Смірнського. Жив приблизно в II столітті. Був єпископом Смірни та учнем Іоанна Богослова. Вважається ранньо-християнським святим.

Будучи єпископом, Вукол ревно працював над спасінням вірних. Серед церковних письменників існує думка, що саме Вукол "ангел Церкви в Смірні", про якого було написано в "Одкровенні".

Своє побожне і благочестиве життя Вукол закінчив в старості. На його могилі, за переказами, діялися різні чудеса. Наприклад, там виросло зілля, яке допомагало вилікувати будь-які хвороби.

19 лютого в народі на честь святого святкують день Вукола-телятника.

Церковне свято 19 лютого — день пам'яті святителя Фотія

Жив він в IX столітті та перебував у спорідненості з імператорським будинком, навіть деякий час працював першим секретарем сенату. Був досить освідченим: вчив філософію, математику, історію, а ще уславився як богослов.

Для Фотія слава була обтяжувальним каменем, але, коли йому запропонували стати патріархом, він не відмовився. Залишаючись на пості константинопільського патріарха, він зміг врятувати Схід від панування пап, а також щиро боровся з відступами від православного християнства. Кілька разів його ув'язнювали в темницях та навіть позбавляли престолу. Під час одного з ув'язнень відібрали всі книги. Однак, святий Фотій продовжував свою благословенну місію. Наприклад, саме за його часів болгарський князь і його народ прийняли християнство. Помер Фотій у монастирі.

Прикмети 19 лютого

Народні прикмети 19 лютого / Фото: Pexels

цього дня мороз — літо буде сухим;

19 лютого відлига — погано будуть доїтися корови;

птахи сидять на верхівках дерев до потепління.

Що завтра не можна робити

Серед наших предків існувало повір'я, що цього дня не можна нікому нічого давати в борг. Якщо цю прикмету проігнорувати, можна накликати на себе нещастя. А ще 19 лютого вважається небезпечною датою, тому що можна легко наврочити людині.

Що можна робити завтра

Цього дня жінки займалися домашніми справами: готували, прали, прибирали. Існувала традиція готувати особливу кашу на молоці, над якою читали молитви. А самотні віряни молилися святому Вуколу, щоб він допоміг привернути любов.

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