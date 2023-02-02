3 лютого — яке церковне свято в православному календарі

Яке завтра свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 3 лютого, в православному календарі день пам’яті преподобного Максима Сповідника. Жив він у VII столітті. Завдяки гарній освіті отримав посаду радника у імператора Іраклія. Саме тоді з'являється монофелітська єресь. Згідно з цим вченням, у Ісуса Христа не дві волі, а одна.

Залишив тоді Максим службу, прийняв постриг і став ченцем. Там практично весь свій час присвячував боротьбі з єретиками. Якось відправився преподобний до Риму, де переконав папу Мартіна не приймати нове вчення і зібрати про нього собор. Імператори вирішили, що це нахабство і обох зіслали в Херсонес. Папа там і помер.

Максим вижив, але довго страждав. Його примушували прийняти позицію єретиків, однак кожного разу він відмовлявся. Тоді кати відрубали йому язик і праву руку, щоб він не міг ані сказати, ані написати нічого. А тоді відправили до в'язниці, де Максим помер через три роки ув'язнення.

На його честь 3 лютого в народі святкують свято — Максимів день.

Церковне свято 3 лютого — день пам'яті преподобного Максима Грека

Максим Грек жив у XV-XVI століттях. Народився в Албанії та отримав там непогану освіту. Любив подорожувати, знав кілька мов. В дорослому віці став ченцем у Ватопедській обителі, особливо захоплювався вивченням старовинних рукописів. Перекладав Святе Писання на слов'янську мову. А також працював над духовною освітою в Русі.

Якось посадили преподобного до в'язниці, тому що знайшли перекладені ним книги, в яких були помилки. Справа в тому, що для Максима Грека слов'янська мова не була рідною. Але правитель сказав, що він навмисно зганьбив книги.

Через шість років преподобного звільнили з в'язниці.

Прикмети 3 лютого

Народні прикмети 3 лютого / Фото: Pexels

якщо погода ясна, морози будуть тривалими;

місяць видно крізь хмари — буде щедрий урожай пшениці;

на Максимів день хороша погода — весна прийде рано.

Що завтра не можна робити

Цього дня Церква забороняє сваритися, лаятися і ображатися. Варто здійснювати лише добрі справи, бо нечиста сила може проникнути в душу людини. Не можна ігнорувати прохання про допомогу. А ще краще не давати сусідам сіль, бо віддасте щастя.

Що можна робити завтра

Наші предки 3 лютого молилися преподобному Максиму, щоб він подарував благополуччя родини і багатство. Цього дня пекли пироги з рибою, яйцями чи м'ясом, а потім роздавали їх знайомим.

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