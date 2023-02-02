3 февраля – какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 3 февраля, в православном календаре день памяти преподобного Максима Исповедника. Жил он в VII веке. Благодаря хорошему образованию получил пост советника у императора Ираклия. В это время появляется монофелитская ересь. Согласно этому учению, у Иисуса Христа не две воли, а одна.

Оставил тогда Максим службу, принял постриг и стал монахом. Там практически все свое время посвящал борьбе с еретиками. Как-то отправился преподобный Риму, где убедил папу Мартина не принимать новое учение и собрать о нем собор. Императоры решили, что эту наглость и обоих сослали в Херсонес. Папа там и скончался.

Максим выжил, но долго мучился. Его заставляли принять позицию еретиков, но каждый раз он отказывался. Тогда палачи отрубили ему язык и правую руку, чтобы он не мог ни сказать, ни написать ничего. А затем отправили в тюрьму, где Максим умер через три года заключения.

В его честь 3 февраля в народе празднуют праздник — Максимов день.

Церковный праздник 3 февраля – день памяти преподобного Максима Грека

Максим Грек жил в XV-XVI веках. Родился в Албании и получил неплохое образование. Любил путешествовать, знал несколько языков. Во взрослом возрасте стал монахом в Ватопедской обители, особенно увлекался изучением старинных рукописей. Переводил Священное Писание на славянский язык. А также работал над духовным образованием в России.

Однажды посадили преподобного в тюрьму, потому что нашли переведенные им книги, в которых были ошибки. Дело в том, что для Максима Грека славянский язык не был родным. Но правитель сказал, что он намеренно опозорил книги.

Через шесть лет преподобного освободили из тюрьмы.

Приметы 3 февраля

Народные приметы 3 февраля / Фото: Pexels

если погода ясная, морозы будут продолжительными;

луна видна сквозь тучи — будет щедрый урожай пшеницы;

на Максимов день хорошая погода – весна придет рано.

Что завтра нельзя делать

В этот день Церковь запрещает ссориться, ругаться и обижаться. Следует совершать только добрые дела, потому что нечистая сила может проникнуть в душу человека. Нельзя игнорировать просьбу о помощи. А еще лучше не давать соседям соль, потому что отдадите счастье.

Что можно делать завтра

Наши предки 3 февраля молились преподобному Максиму, дабы он подарил благополучие семьи и богатство. В этот день пекли пироги с рыбой, яйцами или мясом, а затем раздавали их знакомым.

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