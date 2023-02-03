Астрологический прогноз на 3 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно приступать к реализации глобальных проектов – будучи начатыми сегодня, они окажутся на редкость успешными. Удачным будет общение на всех уровнях, особенно это касается переговоров с деловыми партнерами – их результаты превзойдут все ожидания.
Символ дня: труба, символизирующая божественное откровение и начало нового жизненного этапа.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: фиолетовый, лиловый, фиалковый, аметистовый.
Счастливые камни дня: сапфир, гиацинт, лазурит.
За какую часть тела отвечает: желудочно-кишечный тракт.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро и без осложнений, что, впрочем, не значит, что нужно относиться к ним халатно – визита к врачу их относительная легкость не отменяет. Необходимо также беречь зрение, не напрягая его чтением или работой за компьютером.
Питание дня: необходимо употреблять как можно меньше воды – даже от первых блюд сегодня лучше отказаться.
Стрижка дня: стрижка не только улучшит внешний вид, но и привлечет в жизнь благосостояние.
Магия и мистика дня: ответы на многие вопросы сегодня даст интуиция – экстрасенсорные способности почувствуют у себя даже те, кто категорически не верит в такую "чепуху".
Сны дня: сны нынешней лунной ночи интересной информации не несут, к тому же сразу же забываются.
Табу дня: под запретом находится праздное времяпрепровождение – необходимо найти себе хоть какое-то занятие.
Ангел-хранитель дня: Гусфар – наделяет женщин привлекательностью и магической силой.
Афоризм дня: "Пришел, увидел, победил" (Гай Юлий Цезарь).
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