Астрологический прогноз на 3 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно приступать к реализации глобальных проектов – будучи начатыми сегодня, они окажутся на редкость успешными. Удачным будет общение на всех уровнях, особенно это касается переговоров с деловыми партнерами – их результаты превзойдут все ожидания.

Символ дня: труба, символизирующая божественное откровение и начало нового жизненного этапа.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: фиолетовый, лиловый, фиалковый, аметистовый.

Счастливые камни дня: сапфир, гиацинт, лазурит.

За какую часть тела отвечает: желудочно-кишечный тракт.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро и без осложнений, что, впрочем, не значит, что нужно относиться к ним халатно – визита к врачу их относительная легкость не отменяет. Необходимо также беречь зрение, не напрягая его чтением или работой за компьютером.

Питание дня: необходимо употреблять как можно меньше воды – даже от первых блюд сегодня лучше отказаться.

Стрижка дня: стрижка не только улучшит внешний вид, но и привлечет в жизнь благосостояние.

Магия и мистика дня: ответы на многие вопросы сегодня даст интуиция – экстрасенсорные способности почувствуют у себя даже те, кто категорически не верит в такую "чепуху".

Сны дня: сны нынешней лунной ночи интересной информации не несут, к тому же сразу же забываются.

Табу дня: под запретом находится праздное времяпрепровождение – необходимо найти себе хоть какое-то занятие.

Ангел-хранитель дня: Гусфар – наделяет женщин привлекательностью и магической силой.

Афоризм дня: "Пришел, увидел, победил" (Гай Юлий Цезарь).

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