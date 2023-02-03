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Астрологический прогноз на 3 февраля

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
142
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 3 февраля

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: можно приступать к реализации глобальных проектов – будучи начатыми сегодня, они окажутся на редкость успешными. Удачным будет общение на всех уровнях, особенно это касается переговоров с деловыми партнерами – их результаты превзойдут все ожидания. 

Символ дня: труба, символизирующая божественное откровение и начало нового жизненного этапа. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: фиолетовый, лиловый, фиалковый, аметистовый. 

Счастливые камни дня: сапфир, гиацинт, лазурит. 

За какую часть тела отвечает: желудочно-кишечный тракт. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро и без осложнений, что, впрочем, не значит, что нужно относиться к ним халатно – визита к врачу их относительная легкость не отменяет. Необходимо также беречь зрение, не напрягая его чтением или работой за компьютером. 

Питание дня: необходимо употреблять как можно меньше воды – даже от первых блюд сегодня лучше отказаться. 

Стрижка дня: стрижка не только улучшит внешний вид, но и привлечет в жизнь благосостояние. 

Магия и мистика дня: ответы на многие вопросы сегодня даст интуиция – экстрасенсорные способности почувствуют у себя даже те, кто категорически не верит в такую "чепуху". 

Сны дня: сны нынешней лунной ночи интересной информации не несут, к тому же сразу же забываются. 

Табу дня: под запретом находится праздное времяпрепровождение – необходимо найти себе хоть какое-то занятие. 

Ангел-хранитель дня: Гусфар – наделяет женщин привлекательностью и магической силой. 

Афоризм дня: "Пришел, увидел, победил" (Гай Юлий Цезарь). 

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Дата публикации
Просмотры
142
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