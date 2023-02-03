Астрологічний прогноз на 3 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна рада дня: можна ставати до реалізації глобальних проєктів – будучи розпочатими сьогодні, вони виявляться надзвичайно успішними. Вдалим буде спілкування на всіх рівнях, особливо це стосується переговорів із діловими партнерами – їхні результати перевершать усі очікування.

Символ дня: труба, що символізує божественне одкровення та початок нового життєвого етапу.

Стихія дня Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір дня: фіолетовий, аметистовий.

Щасливе каміння дня: сапфір, гіацинт, лазурит.

За яку частину тіла відповідає: шлунково-кишковий тракт.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, минають швидко і без ускладнень, що, втім, не означає, що потрібно ставитися до них недбало – візиту до лікаря їхня відносна легкість не скасовує. Необхідно також зберігати зір, не напружуючи його читанням або роботою за комп'ютером.

Харчування дня: необхідно вживати якнайменше води – навіть від перших страв сьогодні краще відмовитися.

Стрижка дня: стрижка не лише покращить зовнішній вигляд, а й залучить до життя добробут.

Магія та містика дня: відповіді на багато запитань сьогодні дасть інтуїція – екстрасенсорні здібності відчують у себе навіть ті, хто категорично не вірить у таку "дурницю".

Сни дня: сни нинішньої місячної ночі цікавої інформації не несуть, до того ж одразу ж забуваються.

Табу дня: під забороною дозвільне проведення часу – необхідно знайти собі хоч якесь заняття.

Ангел-охоронець дня: Гусфар – наділяє жінок привабливістю та магічною силою.

Афоризм дня: "Прийшов, побачив, переміг" (Гай Юлій Цезар).

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