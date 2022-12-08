9 грудня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 9 грудня, в православному календарі — день пам’яті святого Аліпія. Жив він наприкінці VI — на початку VII століття. За легендою, коли він народився, то кімнату осяяло сліпуче світло. Тому його батьки одразу зрозуміли, що у них з'явилося благословенне дитя. Аліпій рано залишися без батька, а мати вирішила всю себе присвятити синові. Коли закінчився період годування, вона привела хлопчика до святого Феодора і попросила, щоб той навчив його служити Богу.

Аліпій одразу знайшов своє місце в храмі, а згодом висвятився на диякона. Йому завжди подобалося відлюдницьке життя, тому хлопець вирішив піти в пустелю. Однак він був настільки популярним серед вірян, що ті пішли за ним та змусили повернутися назад. Тоді з'явилися перед Аліпієм янголи і сказали, що він повинен стати справжнім прикладом для інших.

Пізніше Аліпій все ж оселився самітником поблизу печери, зламавши в ній язичницького ідола та встановивши на його місце хрест. Люди йшли сюди до святого, щоб отримати пораду, допомогу. Згодом він заснував тут чоловічий та жіночий монастирі. Однак судилося святому померти в страшних муках через хворобу, яка вразила ноги.

Церковне свято 9 грудня / Фото: facebook.com

Також віряни святкують день Георгія Переможця. Зазвичай цьому святому моляться про захист сімейного вогнища та домашніх тварин. Народився Георгій в Каппадокії у III столітті. На той час ця територія належала Римській імперії. Він був сином хлібороба, навіть його ім'я з грецької перекладається як "хлібороб". Родина була християнською та глибоко вірила в Бога. Батько помер рано мученицькою смертю, тому мати виховувала сина сама. В юному віці Георгій вступив до римського війська і навіть отримав відзнаки за бойову славу від самого імператора Діоклетіана.

Хоча Діоклетіан і був хорошим правителем, але залишався вірним язичницьким богам. Він поводився жорстоко з християнами, бажаючи відродити в імперії ідолопоклонство. Георгій довідався про це і вже приготувався зустріти смерть. Віддав своє майно бідним, відпустив на волю рабів. Пішов до імператора і заявив, що вірить в Бога і не відступить від своєї віри. Довго мучили Георгія, а потім, на вимогу жерців, відтяли голову. Стратили юнака у віці 30 років 6 травня 303 року.

Серед народу 9 грудня часто називають Юріївим днем на честь Георгія Переможця.

Церковне свято 9 грудня — день пам'яті преподобного Якова

За церковними історіями, Яків був відлюдником та відзначився подвигами в горах, зокрема в Сирії. Не було у нього ні ліжка, ні даху, а жив чоловік просто на свіжому повітрі. Йшли до нього люди за наставництвом, а Бог подарував Якову дар чудотворення за стійкість духу та віру. Помер преподобний близько 460 року.

Прикмети 9 грудня

Народні прикмети 9 грудня / Фото: Pexels

на вулицях мало снігу — можна чекати на зелену траву до травня;

почули виття вовків — зима буде холодною;

цього дня заморозки — потрібно приготуватися до лютих морозів;

цього дня сильна хуртовина — весна прийде рано.

Що сьогодні не можна робити

Серед наших предків існувало повір'я, що 9 грудня не можна нічого брати в борг, навіть намагалися віддати всі свої борги. Також краще не вирушати в далекі поїздки. Але якщо цього неможливо уникнути, обов'язково замовте в храмі молебень про вдалий і спокійний шлях.

Багатьох вірян цікавить не лише, яке церковне свято в Україні, але й чи можна працювати. Зазвичай Церква забороняє працювати лише у великі свята. Тому 9 грудня ви можете займатися домашньою роботою.

Що можна робити завтра, 9 грудня

Георгія Переможця вважають покровителем домашньої худоби, а тому цього дня наші предки проводили особливий обряд: діставали з печі вуглинки, кидали у воду і давали худобі напитися. Вірили, що так вона стане здоровою і легко переживе зиму.

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