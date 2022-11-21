Коли починається Різдвяний піст 2022 року і як правильно поститися

Коли починається Різдвяний піст 2022-2023 року та в чому його суть? Читайте в матеріалі ТСН.ua, що можна і не можна їсти в цей період.

Щороку віряни східного обряду дотримуються Різдвяного посту. В народі його ще називають Пилипівським, тому що він починається після дня святого Пилипа. Триває Різдвяний піст 40 днів і є одним з найдовших. В цей період віряни відмовляються від споживання деяких продуктів, щоб очистити своє тіло та душу. Коли ж починається Різдвяний піст і що можна їсти?

Різдвяний піст 2022: дата початку

Вперше про Різдвяний піст згадується ще в VIII столітті. Згодом серед простого народу стала популярною назва Пилипівський піст або Пилипівка. Назву взяли через свято апостола Пилипа, пам'ять якого вшановують напередодні. Цей день Церква називає заговинами і дозволено їсти скромну їжу без інших заборон.

Апостол Пилип знаний серед вірян своєю проповіддю та численними згадками про зцілення людей від хвороб. В Православній Церкві він відомий як учень, друг та подражатель страждань Христа. Тому що його, як і Ісуса, розіп'яли на хресті.

Віднедавна в Україні дозволили святкувати Різдво Христове за бажанням 25 грудня або 7 січня. Тому Різдвяний піст розраховують за Григоріанським (Новоюліанським) або Юліанським календарем відповідно:

За Григоріанським (Новоюліанським) календарем від 15 листопада до 24 грудня;

За Юліанським календарем від 28 листопада до 6 січня.

В чому основна суть Різдвяного посту

Різдвяний піст: правила / Фото: Pexels

Період Різдвяного посту дуже важливий для кожного вірянина. Адже відразу після його закінчення розпочинається Різвяний Святвечір — переддень Різдва Христового. Тому головною ідеєю його можна назвати поєднання духовного та фізичного посту.

Церква вважає, що в цей період слід не лише обмежувати себе в споживанні певних продуктів. Важливо також приборкати свої плотські бажання. Саме тому у Різдвяний піст є правила. Потрібно утриматися від:

статевих стосунків;

вживання спиртного та паління;

образ і лихослів'я;

жадоби та ненависті;

відвідування розважальних подій.

Головне під час посту молитися та дотримуватися спокою у думках. Адже в цей період потрібно стати ближчими до Бога, відмовитися від усього мирського, що приносить негативні думки в ваше життя.

Меню на Різдвяний піст: що можна їсти

Під час Пилипівського посту заборонено споживати і їжу м'ясні страви, яйця та молочні продукти. Тобто в ці дні на свій стіл можна готувати лише страви на рослинній основі. Зокрема, на Різдвяний піст 2022 календар споживання їжі виглядає так:

по середах та п'ятницях дозволена лише рослинна їжа без олії;

дозволена лише рослинна їжа без олії; по вівторках та четвергах можна їсти рослинну їжу з додаванням олії;

можна їсти рослинну їжу з додаванням олії; по суботах та неділях можете додати до свого раціону рибу (крім перших та останніх суботи і неділі посту);

можете додати до свого раціону рибу (крім перших та останніх суботи і неділі посту); по великих святах також дозволені рибні страви.

Церковнослужителі наголошують, що до суворого посту варто готуватися заздалегідь, щоб не було проблем зі здоров'ям. А ось дієтологи радять не додавати до свого раціону велику кількість консервації — вона може негативно впливати на шлунково-кишковий тракт.

Традиційно для тих, хто хворіє або фізично тяжко працює, піст полегшується. Також можна не постити вагітним жінкам, тим, які кормлять дитину грудним молоком.

Під час Різдвяного посту існують і інші заборони. Зокрема, не можна вінчатися. А ось хрестити дитину на Різдвяний піст, як і на будь-який інший, дозволено.

В православ'ї зазначають, краще в цей період не лаятися і не лихословити. Ваші думки повинні бути чистими від нецензурної лексики, як і щоденний раціон від м'яса.

Читайте також: