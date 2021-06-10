Через дощі в Україні дорожчає огірок: які нині ціни

Основною причиною здорожчання є істотне скорочення пропозиції цієї продукції.

Після досить різкого зниження цін через дощі в Україні дорожчає огірок.

Також читайте В Україні злетіли ціни на соняшникову олію: яка вартість і чого очікувати

Про це повідомляє EastFruit.

Зазначається, що тривала похмура і прохолодна погода на всій території України спричинила зменшення пропозиції огірка на ринку, і як наслідок - зростання цін у цьому сегменті.

В результаті, ціна на огірок наразі формується в межах 10-18 грн/кг, що в середньому на 26% дорожче, ніж тижнем раніше.

Так, на сьогоднішній день вартість огірків в Україні в середньому в 2,2 рази дорожча, ніж в аналогічний період минулого року. Водночас виробники не виключають, що при поліпшенні погодних умов ситуація на ринку огірка може різко змінитися у протилежний бік.

Новини України: початок кабачкового сезону – чому зросли ціни і як на це вплинула погода

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання