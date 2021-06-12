Канада відмовилася від партії вакцини Johnson & Johnson: 300 тис. доз просто викинуть

А у США планують викинути близько 60 млн доз цієї вакцини

Канада відмовляється від партії американської COVID-вакцини Johnson & Johnson. Тепер 300 тис. доз, які закупили у квітні, просто викинуть.

Про це інформує Le Figaro.

Зазначається, що препарат міг бути забруднений компонентами іншої вакцини під час виготовлення.

"Через занепокоєність з приводу лікарської речовини, розробленої на підприємстві Emerging BioSolutions в Балтіморі, штат Меріленд, Міністерство охорони здоров'я Канади не поширюватиме отримані інвентарні запаси з метою захисту здоров'я і безпеки канадців", — йдеться в повідомленні.

Згодом органи охорони здоров'я США оголосили про необхідність викинути кілька партій вакцин Johnson & Johnson, вироблених на цьому заводі в Балтіморі. Йдеться про близько 60 мільйонів доз.

Нагадаємо, що 27 травня до України вперше приїхала партія вакцини Johnson & Johnson.

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