Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 9 грудня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 9 грудня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 12 тисяч.

В Україні станом на ранок 9 грудня зафіксовано 12 376 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 465 людей, 24 547 пацієнтів одужало.

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Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 2 449 осіб, а 178 796 людей вакциновано проти COVID-19.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 532 357 осіб;

одужало – 3 133 970 осіб;

летальних випадків - 89 901;

проведено ПЛР-тестувань – 16 199 355.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 974 700 людей, з них отримали першу дозу – 13 974 698 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 151 762 людини. Загалом проведено 26 126 460 щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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