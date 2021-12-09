Юлія наважилась попросити врятувати їй життя

У жінки онкологія уразила частину підшлункової залози.

Юлія Хлистун звернулась до редакції ТСН.ua, щоб розповісти свою історію і знайти небайдужих людей, які допоможуть її родині здолати важкий час через її лікування. У жінки онкологія уразила частину підшлункової залози.

«Я звертаюся до вас, бо дуже зневірилася і втомилася, це крик моєї змученої душі. У мене онкологія другого ступеня. Ми з моєю сім’єю почали непростий шлях з порятунку мене у жовтні 2020 року. У мене була дуже складна операція на підшлунковій залозі, видалили головку підшлункової, жовчний, частково шлунок, частину печінки і 12-персної кишки… Я тоді думала, що не переживу цю операцію, хвилювалася, але більше не за себе, а за дітей, адже розуміла, як їм буде важко без мене... Але операція, дякувати Богу, минула вдало, і наша сім’я почала боротьбу за моє життя», - розповідає про пережите жінка.

Та тоді це був лише початок. Довелося довго відновлюватись після таких операцій, було призначені важкі хіміотерапії. І на це все пішли значні для сім’ї кошти. На подальше лікування грошей майже не залишилось.

«Мені призначили 8 хіміотерапій, 4 вже пройдені, ще 4 треба пройти. І потім буде зрозуміло, чи додадуть мені хімій, ще чи ні… Я прошу вашої допомоги, бо у нас великі борги у банку, і просто немає, де брати гроші на хімії, які так потрібні, аби врятувати моє життя. У мене двоє чудових хлопчиків, яким дуже потрібна здорова мама, і мій коханий чоловік, який на зарплату рятувальника просто не в змозі і прогодувати сім’ю, і оплатити мені лікування. Тому я звертаюся по допомогу до вас, дорогі люди. Я вірю в дива, і ця віра дає мені сили сподіватися на перемогу над моєю важкою недугою. Я вірю, що завдяки вам зможу її здолати. Щиро дякую усім, хто відгукнеться на моє прохання допомогти. Дай Бог здоров'я вам усім», - каже Юлія.

Реквізити для допомоги:

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Хлистун Юлія Леонідівна