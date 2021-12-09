Юлия решилась попросить спасти ей жизнь

У женщины онкология поразила часть поджелудочной железы.

Юлия Хлыстун обратилась в редакцию ТСН.ua, чтобы рассказать свою историю и найти неравнодушных людей, которые помогут ее семье преодолеть тяжелое время из-за ее лечения. У женщины онкология поразила часть поджелудочной железы.

«Я обращаюсь к вам, потому что очень отчаялась и устала, это крик моей измученной души. У меня онкология второй ступени. Мы с моей семьей начали непростой путь спасения меня в октябре 2020 года. У меня была очень сложная операция на поджелудочной железе, удалили головку поджелудочной, желчный, частично желудок, часть печени и 12-перстной кишки… Я тогда думала, что не переживу эту операцию, волновалась, но больше не за себя, а за детей, ведь понимала, как им будет тяжело без меня... Но операция, слава Богу, прошла удачно, и наша семья начала борьбу за мою жизнь», — рассказывает о пережитой женщине.

Но тогда это было только начало. Пришлось долго восстанавливаться после таких операций, были назначены тяжелые химиотерапии. И на все это пошли значительные для семьи средства. На дальнейшее лечение денег почти не осталось.

«Мне назначили 8 химиотерапий, 4 уже пройдены, еще 4 нужно пройти. И потом будет понятно, добавят ли мне химий, еще или нет… Я прошу вашей помощи, потому что у нас большие долги, у банка и просто нет, где брать деньги на химии, которые так нужны, чтобы спасти мою жизнь. У меня два замечательных мальчика, которым очень нужна здоровая мама, и мой любимый мужчина, который на зарплату спасателя просто не в состоянии и прокормить семью, и оплатить мне лечение. Поэтому я обращаюсь за помощью к вам, дорогие люди. Я верю в чудеса, и эта вера дает мне силы надеяться на победу над моим тяжелым недугом. Я верю, что благодаря вам я смогу ее одолеть. Искренне благодарю всех, кто отзовется на мою просьбу помочь. Дай Бог здоровья вам всем», – говорит Юлия.

Реквизиты для помощи:

№ карты 5167 8032 0350 5099

Хлыстун Юлия Леонидовна